

В одном из дворов в Карели обнаружили 138 змей

19.02.2024 13:44





138 змей были обнаружены в ходе продолжающихся строительных работ на частной территории возле одного из сел Карельского муниципалитета.



Информацию и фото-видео распространяет Георгий Янкошвили, исследователь из грузинского университете Ilia State University. По его словам, в социальной сети TikTok было распространено видео, на котором зафиксировано большое количество краснобрюхих полоз (Dolichophis schmidti). Автора видео попросили не убивать змей и показать исследователям это место.



«За время работы мы выловили 136 краснобрюхих полоз (Dolichophis schmidti), один Оливковый полоз (Platyceps najadum) и 1 водяной уж (Natrix tessellata)», — сообщил он.



По словам Георгия Янкошвили, в настоящее время змеи находятся в безопасном месте.



Он благодарит всех, кто участвовал в процессе, в том числе владельца участка, который не стал убивать змей и дождался прибытия специалистов.



Обнаруженные змеи безопасны для человека. Все они не ядовиты и широко распространены на территории Грузии.



Змеи являются важным компонентом биоразнообразия и естественных пищевых цепочек, уничтожающих грызунов и других вредителей. Змей поедают дикие птицы и другие животными. Поэтому убивать их нельзя.





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