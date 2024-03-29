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В Бакуриани возобновились поиски человека, попавшего под лавину
29.03.2024 10:50
В Бакуриани возобновилась операция по поиску и спасению человека, попавшего под снежную массу, сообщают в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
К поисково-спасательным работам подключен и вертолет.
Напоминаю, что вчера в Бакуриани обрушилась снежная массам и под лавину, предположительно, попал один человек. В операции по его поиску и спасению задействованы спасательные дроны и спасатели Главного управления по реагированию на особые ситуации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. Также, для участия в спасательной операции из Тбилиси вылетел вертолет пограничной полиции МВД Грузии.
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