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В Дманиси ранены два человека


01.04.2024   10:59


В Дманиси в ходе физического противостояния ранены два человека. По данным МВД, в связи с происшествием по горячему следу задержано 1 лицо.

Случай произошел вчера.

Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве ВД, расследование начато по статье 117 УК Грузии, что подразумевает умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.


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