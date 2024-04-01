

В Дманиси ранены два человека

01.04.2024 10:59





В Дманиси в ходе физического противостояния ранены два человека. По данным МВД, в связи с происшествием по горячему следу задержано 1 лицо.



Случай произошел вчера.



Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве ВД, расследование начато по статье 117 УК Грузии, что подразумевает умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.





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