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В Дманиси ранены два человека
01.04.2024 10:59
В Дманиси в ходе физического противостояния ранены два человека. По данным МВД, в связи с происшествием по горячему следу задержано 1 лицо.
Случай произошел вчера.
Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве ВД, расследование начато по статье 117 УК Грузии, что подразумевает умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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