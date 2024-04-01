

Ремонт моста во Мцхете завершится на этой неделе — Департамент автомобильных дорог

01.04.2024 15:13





По данным Департамента автомобильных дорог, на 26-м км дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, на мосту через реку Арагви (левое направление), на этой неделе завершится восстановление поврежденной конструктивной части и будет открыто движение по обеим полосам движения.



Как сообщает Департамент автомобильных дорог, вчера, 31 марта, затор вызванный указанными работами, привел к значительной задержке движения транспортных средств по полосе, ведущей в Тбилиси:



«21 марта текущего года Департамент автомобильных дорог Грузии распространил заявление, в котором проинформировал население о том, что конструктивная часть моста через реку Арагви (левое направление) повреждена и нуждается в восстановлении, а в связи с работами, движение на указанном участке будет ограничено одной полосой в направлении запад-восток. Распространенная информация о том, что якобы работы были прекращены и что указанные работы удалось завершить в короткие сроки, не соответствует действительности», — заявляют в Департаменте автомобильных дорог.



По информации агентства, вчера на объекте не было рабочего персонала, поскольку идет процесс получения бетона соответствующей прочности, после чего на проезжую часть моста будет уложено асфальтобетонное покрытие и движение транспорта будет частично перекрыто, двигаться можно будет только по ограниченной полосе движения.



В Департаменте автомобильных дорог отмечают, что указанный мост построен в 70-х годах прошлого века, на металлическую конструкцию установлены железобетонные плиты и установлено асфальтобетонное покрытие:



«Соответственно, плита периодически повреждается, что в последующем требует разборки поврежденных фрагментов железобетонных плит проезжей части, устройства насыпи, усиления конструкций поврежденных плит арматурой и заливки их высокопрочным бетоном», — говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог.





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