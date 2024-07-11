

У КПП “Верхний Ларс” в очереди стоят 2 608 грузовых машин

11.07.2024 20:12





По состоянию на 11 июля у КПП “Верхний Ларс” 2608 грузовых машин стоят в очереди для пересечения границы Грузии. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Центре организации дорожного движения Северной Осетии со ссылкой на данные электронной очереди.



Как передает Интерфакс, глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что из-за скопления транзитного транспорта на госгранице установлен режим повышенной готовности. Согласно этому режиму, въезд грузовых автомобилей в Северную Осетию ограничен до освобождения парковочных мест.



Из Ростова-на-Дону начнут ходить автобусы в Грузию



У «Центрального» автовокзала Ростова-на-Дону появится первый международный рейс. Автобусы будут ходить в Грузию



10 июля пресс-служба «Центрального» автовокзала Ростова-на-Дону сообщила, что 15 июля автобусы будут ходить по маршруту Ростов — Тбилиси — Кутаиси — Батуми. Уехать в Грузию можно будет каждый день в 12:00. Пусть до Тбилиси займет 18 часов, до Батуми — сутки.





Также из столицы области появились рейсы в новые регионы. Каждый день в 07:00 автобус отправляется по маршруту Ростов-на-Дону — Бердянск — Мелитополь. Добраться до Бердянска можно за 5 часов, до Мелитополя за 7 часов.



Ежедневно в 08:00 стартуют рейсы до Донецка и Мариуполя. Дорога займет 4 часа.





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