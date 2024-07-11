|
|
|
У КПП “Верхний Ларс” в очереди стоят 2 608 грузовых машин
11.07.2024 20:12
По состоянию на 11 июля у КПП “Верхний Ларс” 2608 грузовых машин стоят в очереди для пересечения границы Грузии. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Центре организации дорожного движения Северной Осетии со ссылкой на данные электронной очереди.
Как передает Интерфакс, глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что из-за скопления транзитного транспорта на госгранице установлен режим повышенной готовности. Согласно этому режиму, въезд грузовых автомобилей в Северную Осетию ограничен до освобождения парковочных мест.
Из Ростова-на-Дону начнут ходить автобусы в Грузию
У «Центрального» автовокзала Ростова-на-Дону появится первый международный рейс. Автобусы будут ходить в Грузию
10 июля пресс-служба «Центрального» автовокзала Ростова-на-Дону сообщила, что 15 июля автобусы будут ходить по маршруту Ростов — Тбилиси — Кутаиси — Батуми. Уехать в Грузию можно будет каждый день в 12:00. Пусть до Тбилиси займет 18 часов, до Батуми — сутки.
Также из столицы области появились рейсы в новые регионы. Каждый день в 07:00 автобус отправляется по маршруту Ростов-на-Дону — Бердянск — Мелитополь. Добраться до Бердянска можно за 5 часов, до Мелитополя за 7 часов.
Ежедневно в 08:00 стартуют рейсы до Донецка и Мариуполя. Дорога займет 4 часа.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна