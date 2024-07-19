

В Грузии ужесточат санкции в сфере безопасности продуктов на рынке

19.07.2024 12:50





В Грузии ужесточат санкции за нарушения в сфере безопасности продуктов. Соответствующие законодательные поправки парламент Грузии утвердил в третьем, окончательном чтении в четверг.



Согласно изменениям, штраф за неисполнение требования о приостановке реализации продукции составит от 1500 до 3000 лари. В случае повторного нарушения – от 3000 до 5000 лари. До сих пор неисполнение постановления надзорного органа наказывалось штрафом до 1500 лари.



Если бизнес-оператор не выполнит требование об изъятии товара с рынка, ему грозит штраф от 3000 до 5000 лари, вместо нынешней санкции в размере до 3000 лари. Повторное нарушение, по новым правилам, повлечет штраф от 5000 до 8000 лари.



За неисполнение постановления об отзыве продукции с рынка будут предусмотрены штрафы от 5000 до 8000 лари. Действующие сейчас составляют до 5000 лари. За повторное нарушение будет назначаться штраф от 7000 до 10 000 лари.



Если оператор откажется уничтожить продукцию по распоряжению надзорного органа, его оштрафуют на 7000-9000 лари. Повторное неисполнение повлечет штраф от 9 000 до 12 000 лари.



В «Кодексе о безопасности и свободном обороте продукта» также появится новая статья. Она подразумевает ответственность за нарушение обязательств, связанных с безопасностью продукции.



За эти действия предусмотрены штрафы – от 500 лари до 5000 лари в зависимости от тяжести нарушений.



Источник: Новости - Грузия

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