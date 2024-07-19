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На горе Асхи в Хонском муниципалитете произошло убийство


19.07.2024   13:54


На горе Асхи в Хонском муниципалитете, на почве взаимной словесной перепалки, был убит мужчина. В МВД Грузии заявляют, что в связи с упомянутым убийством задержан один человек.

Расследование ведется по обвинению в умышленном убийстве, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

«По обвинению в умышленном убийстве, произошедшем в Имерети, Полиция задержала одного человека по горячим следам.

Сотрудники Департамента полиции Имеретии МВД Грузии в результате оперативных мероприятий и следственных действий задержали М.Дж. 1976 года рождения по обвинению в умышленном убийстве.

За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Следствием установлено, что обвиняемый на почве взаимной словесной перепалки нанес смертельные ранения холодным оружием Т.П. 1990 года рождения.

В результате проведенных следственных действий правоохранители задержали обвиняемого по горячим следам.

Расследование по факту умышленного убийства ведется по статье 108 Уголовного кодекса Грузии», - говорится в сообщении МВД.


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