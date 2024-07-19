

Из-за глобального отключения Microsoft сегодня произошла задержка рейсов в аэропорту Кутаиси

19.07.2024 16:31





Из-за глобального отключения Microsoft сегодня произошла задержка рейсов в аэропорту Кутаиси. Авиакомпания Wizz Air опубликовала заявление, в котором пассажиров просят явиться в аэропорты как минимум за три часа до вылета.



«Сегодня, как и все другие авиакомпании, Wizz Air сталкивается с серьезными техническими проблемами из-за сбоев в работе своей глобальной ИТ-системы. Клиенты Wizz Air, возможно, столкнулись с проблемами при использовании веб-сайта авиакомпании и мобильных приложений. В течение текущего периода задержки пассажиров просят прибыть в аэропорт как минимум за три часа до вылета, чтобы иметь возможность зарегистрироваться, быстро пройти процедуры безопасности и паспортного контроля. Бесплатная регистрация в аэропорту доступна для всех пассажиров“, — говорится в заявлении Wizz Air.



В то же время, по данным Первого канала Грузии, из-за глобальных сбоев рейс Кутаиси — Берлин не был принят берлинским аэропортом, из-за чего он сел в Познани. На рейс Катовице регистрация опоздала всего на 20 минут. По данным Объединения аэропортов Грузии, других задержек не наблюдалось.



Корпорация Microsoft заявляет, что «основная причина» глобального отключения была устранена. Существует ряд проблем, которые вызывают неполадки.







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