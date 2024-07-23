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В муниципальном транспорте Тбилиси заняты 215 контролеров
23.07.2024 19:45
За первые пять месяцев 2024 года в столице трудоустроено 215 контролеров, - говорится в информации, предоставленной мэрией Тбилиси "Новостям деловой прессы".
В мэрии поясняют, что за тот же период на заработную плату контролеров было выплачено 2 127 332 лари. Соответственно получается, что ежемесячная зарплата одного контролера за выполненную работу составляет в среднем 1979 лари.
Также следует отметить, что за пять месяцев 215 контролеров выписали в общей сложности 42 761 электронную штрафную квитанцию. По данным мэрии, общая сумма штрафов, выписанных с января по май, составила 855 220 лари.
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