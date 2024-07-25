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В Телавском муниципалитете убиты два человека
25.07.2024 10:43
В Телавском муниципалитете произошло убийство. Односельчанин убил двух человек. Инцидент произошел поздно ночью в селе Лалискури.
По словам местных жителей, трое мужчин вместе пировали, потом между ними началась словесная перепалка, и один из них застрелил своих двух односельчан.
Очевидцев происшествия нет.
Предполагаемый преступник скрылся, правоохранители продолжают его поиски.
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