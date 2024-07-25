

В Телавском муниципалитете убиты два человека

25.07.2024 10:43





В Телавском муниципалитете произошло убийство. Односельчанин убил двух человек. Инцидент произошел поздно ночью в селе Лалискури.



По словам местных жителей, трое мужчин вместе пировали, потом между ними началась словесная перепалка, и один из них застрелил своих двух односельчан.



Очевидцев происшествия нет.



Предполагаемый преступник скрылся, правоохранители продолжают его поиски.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





