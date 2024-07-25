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В Телавском муниципалитете убиты два человека


25.07.2024   10:43


В Телавском муниципалитете произошло убийство. Односельчанин убил двух человек. Инцидент произошел поздно ночью в селе Лалискури.

По словам местных жителей, трое мужчин вместе пировали, потом между ними началась словесная перепалка, и один из них застрелил своих двух односельчан.

Очевидцев происшествия нет.

Предполагаемый преступник скрылся, правоохранители продолжают его поиски.


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