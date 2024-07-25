

В Батуми повреждена часть канализационных насосов

25.07.2024 15:46





По данным Мэрии Батуми, повреждены насосы на канализационных насосных станциях компании «Batumis Tskali». Для их немедленного ремонта необходимо 232 тысячи 475 лари. Компания, в срочном порядке, отремонтирует насосы без тендера.



«Вместо 8 насосов, необходимых для полноценной работы на насосных станциях, работают 4 насоса, что недостаточно для полной перекачки канализационных масс, образующихся в городе… Существующее недостаточное количество насосов работает 24 часа в сутки с максимальной нагрузкой и могут выйти из строя [из-за нерекомендуемых нагрузок они ежедневно подвергаются риску повреждения]. Не исключено, что в случае перегрузки сети канализационные массы выльются из колодцев, признаки чего уже есть», — сообщает «Batumis Tskali».



Причиной поломки насосов компания называет туристический сезон: «Из-за длительной работы насосов и максимальной нагрузки, особенно возросшей в активную фазу туристического сезона, в июле этого года, были повреждены насосы на насосных станциях».



«Batumis Tskali» обосновывает ремонт насосов без проведения тендера, опасностью сбоя в системе, что может затруднить откачку и очистку канализационных масс.



Как указали в компании, без ввода насосов в эксплуатацию будет невозможно полноценно перекачивать канализационные массы, что приведет к переливу масс и затоплению отдельных районов города, загрязнению окружающей среды и создаст угрозу здоровью населения. Возможно также, что сами насосные станции будут затоплены, а существующие электромеханические установки выйдут из строя.



В «Batumis Tskali» отметили, что в связи с наличием упомянутых угроз, важно своевременное устранение проблемы, а процедура закупки посредством электронного тендера потребует определенного времени.





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