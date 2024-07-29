

Этер Липартелиани продолжит борьбу за бронзовую медаль Олимпиады из репешажа

29.07.2024 16:05





Среди женщин в третий день соревнований турнира по дзюдо Олимпийских игр-2024 в Париже выступает Этер Липартелиани (57 кг).



Грузинка уступила олимпийской чемпионке Бразилии Рафаэле Силве с разницей в два очка в четвертьфинале и будет бороться за бронзовую медаль в заключительном блоке из репешажа.



Соперником Липартелини в репешаже станет монгольская дзюдоистка.



Сегодня в Париже также соревновался Лаша Шавдатуашвили (73 кг).



Первым соперником олимпийского чемпиона стал француз Жоан-Бенжамин Габа. Встреча получилась очень напряженной и завершилась поражением грузина в дополнительное время.





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