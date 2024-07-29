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Этер Липартелиани продолжит борьбу за бронзовую медаль Олимпиады из репешажа
29.07.2024 16:05
Среди женщин в третий день соревнований турнира по дзюдо Олимпийских игр-2024 в Париже выступает Этер Липартелиани (57 кг).
Грузинка уступила олимпийской чемпионке Бразилии Рафаэле Силве с разницей в два очка в четвертьфинале и будет бороться за бронзовую медаль в заключительном блоке из репешажа.
Соперником Липартелини в репешаже станет монгольская дзюдоистка.
Сегодня в Париже также соревновался Лаша Шавдатуашвили (73 кг).
Первым соперником олимпийского чемпиона стал француз Жоан-Бенжамин Габа. Встреча получилась очень напряженной и завершилась поражением грузина в дополнительное время.
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