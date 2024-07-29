

В Астрахани экстренно приземлился летевший в Грузию самолет

29.07.2024 19:53





Рейс авиакомпании «Белавиа», летевший из Минска в Кутаиси, экстренно приземлился в Астрахани. Пассажирам самолета предоставили гостиницу, питание и напитки.



Незапланированная посадка произошла сегодня ночью из-за, как пояснил авиаперевозчик, технических проблем. При этом борт Embraer E195LR (EW-513PO) взлетел из беларусского авиахаба 28 июля в 23:10 и должен был приземлиться в Грузии в понедельник в 4:05 по местному времени.



Вылет из астраханского аэропорта был в итоге запланирован на 13:30, а прибытие в Кутаиси — в 14:50 по местному времени. Для этого было принято решение отправить в Астрахань другое воздушное судно. А на время ожидания пассажирам самолета предоставили гостиницу, питание и напитки.





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