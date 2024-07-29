

В одном из поселений Гори действует неофициальный комендантский час - СМИ

29.07.2024 20:46





Телеканал Mtavari Arkhi сообщает, что в посёлке железнодорожного вокзала в Гори уже почти месяц действует неофициальный комендантский час. Местные жители рассказывают, что после 21:00 полицейские запрещают им передвигаться по улицам и заставляют оставаться дома.



Жители говорят, что по вечерам им не разрешают находиться во дворе. Часто, без каких-либо объяснений, сотрудники патрульной и криминальной полиции останавливают граждан, которые находятся ночью на улицах, обыскивают их и заставляют идти домой. Местные жители утверждают, что со стороны полиции имели место словесные и физические оскорбления.



Местные жители не могут объяснить причину ужесточения действий полиции. Полиция отрицает обвинения.



Замначальника Горийского полицейского управления на вопрос о причине ужесточения мер полиции отвечает: "Каждый честный гражданин должен быть доволен большим количеством полицейских в любом районе города, не так ли?!"



Граждане, задержанные в поселке ночью, обвиняются в неповиновении полиции. Дела рассматривает Горийский районный суд. По словам адвокатов, инцидент вызывает вопросы также и у судьи, но, несмотря на это, суд часто, без каких-либо доказательств, признаёт граждан административными правонарушителями и налагает на них штрафы.



Жители посёлка решили обратиться в Специальную следственную службу. Десятки жалоб граждан уже готовы, адвокаты их передадут следователям через несколько дней.





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