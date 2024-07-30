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В автокатастрофах за полгода погибло 179 человек
30.07.2024 16:27
В 2024 году, по данным за прошедшее полугодие, в автокатастрофе в Грузии погибло 179 человек, из них 25 — в результате автокатастрофы в Аджарии.
За тот же период в автокатастрофах в Грузии пострадали 3356 человек — такова статистика МВД Грузии об автокатастрофах в Грузии в первом и втором квартале 2024 года.
По данным региональной статистики, больше всего аварий произошло в Тбилиси, Аджарии и регионе Имерети.
Статистика приведена по итогам общего количества дорожно-транспортных происшествий, расследованных в соответствии с Уголовным кодексом Грузии.
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