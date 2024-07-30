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Один человек погиб в результате ДТП на дорге в Тушети


30.07.2024   18:31


В результате ДТП на дороге в Тушети один человек погиб и двое тяжело пострадали.

Случай произошел на 27-м километре дороги Пшавели-Абано-Омало.

По словам очевидцев, водитель автомашины высокой проходимости не смог справиться с рулем и упал с высоты нескольких метров, в результате один молодой человек погиб на месте, двое серьезно пострадали.

На месте мобилизованы полиция, спасатели и бригады скорой помощи.


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