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Один человек погиб в результате ДТП на дорге в Тушети
30.07.2024 18:31
В результате ДТП на дороге в Тушети один человек погиб и двое тяжело пострадали.
Случай произошел на 27-м километре дороги Пшавели-Абано-Омало.
По словам очевидцев, водитель автомашины высокой проходимости не смог справиться с рулем и упал с высоты нескольких метров, в результате один молодой человек погиб на месте, двое серьезно пострадали.
На месте мобилизованы полиция, спасатели и бригады скорой помощи.
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