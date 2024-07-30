

Один человек погиб в результате ДТП на дорге в Тушети

30.07.2024 18:31





В результате ДТП на дороге в Тушети один человек погиб и двое тяжело пострадали.



Случай произошел на 27-м километре дороги Пшавели-Абано-Омало.



По словам очевидцев, водитель автомашины высокой проходимости не смог справиться с рулем и упал с высоты нескольких метров, в результате один молодой человек погиб на месте, двое серьезно пострадали.



На месте мобилизованы полиция, спасатели и бригады скорой помощи.





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