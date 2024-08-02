

В Грузии приговорили к тюремному заключению обвиняемого в жестоком убийстве собаки

02.08.2024 11:13





Болнисский районный суд приговорил к 1 году и двум месяцам заключению мужчину, до смерти забившего собаку. Об этом активистка Тасо Лосаберидзе сообщила на своей странице в Facebook.



«Народ, я не верю, лед тронулся», — пишет она.



Лосаберидзе говорит о важности этого приговора, указывая, что за убийство собаки в Грузии человека посадили, вероятно, впервые. Как правило, обвиняемые в жестоком обращении с животными отделываются штрафами или условным наказанием. Активисты последовательно требуют ужесточить ответственность за такие преступления.



Случай с убийством собаки в селе Качагани Марнеульского муниципалитета получил большой резонанс. Жестокие кадры произошедшего облетели соцсети в начале 2024 года. В Грузии прошло несколько протестных акций с требованием наказать виновного.



Вскоре полиция задержала мужчину. Прокуратура Грузии предъявила ему обвинения в жестоком обращении с животным, повлекшем его смерть. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от года до четырех лет.





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