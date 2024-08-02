

Прокуратура предъявила обвинение по факту несообщения о тяжком преступлении

02.08.2024 16:42





Прокуратура Грузии предъявила обвинение одному человеку по факту несообщения о тяжком преступлении/



Следствием, проведенным Специальной следственной службой, установлено, что 29 июля в селе Атени Горийского муниципалитета инспектор Департамента особого назначения МВД нанес потерпевшему тяжкие телесные повреждения.



На данном этапе расследования установлено, что И.Б. был свидетелем совершения тяжкого преступления. Однако он не проинформировал об этом соответствующие органы.



Поскольку обвиняемый отказывается явиться в следственный орган, ему заочно предъявлено обвинение по 1-й части статьи 376 (несообщение о тяжком преступлении) УК Грузии.



Прокуратура обратится в суд с ходатайством о продлении срока лишения свободы И.Б. в качестве меры пресечения.



В указанном уголовном деле один человек обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ему предъявлено обвинение по 1-й части статьи 117 УК Грузии (умышленное тяжкое причинение вреда здоровью, то есть причинение телесных повреждений, опасных для жизни). Обвиняемый уже заключен под стражу в качестве меры пресечения.



Расследование уголовного дела в Специальной следственной службе продолжается.







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