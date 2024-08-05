

Институт наук о Земле: Система раннего предупреждения помогла бы предотвратить трагедию в Шови

05.08.2024 14:37





3 августа, через год после трагедии оползня в Шови (Западная Грузия), Институт наук о Земле Государственного университета Илии и Национальный центр сейсмического мониторинга опубликовали новые материалы исследования катастрофы 2023 года. В результате новых наблюдений за сейсмической обстановкой и ситуацией на леднике в центре установили, что при наличии систем предварительного и раннего оповещения информация была бы доступна на 2 часа до стихийного бедствия, можно было бы объявить тревогу и провести эвакуацию в этом районе.



По информации центра, скальный оползень образовался на вершине ледника Тбилиса высоте 3850 м от уровня моря, на крутом склоне на юго-восточной стороне. Всего около 1 миллиона кубометров материала покинуло очаг и столкнулось с ледником Тбилиса. В результате анализа безоблачных спутниковых данных о процессе таяния с 2015 по 2023 годы выявлено, что для очага катастрофы характерны мелкомасштабные обломочные и/или грязевые потоки, вызванные сезонным таянием в теплый период года.



В центре сообщают, что данные до катастрофы 3 августа 2023 года выделяются среди остальных 8 лет. «По сравнению с данными предыдущих лет, 3 августа 2023 года – это срок за 1-1,5 месяца раньше, хотя площадь как южного, так и северного распределения стока все же больше данных предыдущих лет. Кроме того, потоки достигли своей самой низкой точки в 2023 году. Это свидетельствует об исключительной нестабильности очага стихии в 2023 году, еще до начала активной фазы каменной лавины», – отмечают в центре.



Анализ спутниковых данных за 22 безоблачных дня с 1 июля по 3 августа 2023 г. показывает как следы таяния/схода, так и снега и повторного закрытия этих следов, хотя особенно резкое увеличение площади стока зафиксировано 20 и 21 июля, и, возможно, между 25 и 26 июля. Однако это не указывает на неизбежность будущего катастрофического события, «оно лишь дает смутные указания на то, что определенное событие может сформироваться в будущем».



Центр отмечает, что сейсмическая сеть Грузии в настоящее время управляет 49 сейсмическими станциями и 36 приборами, регистрирующими сильные движения. «Правда, слабо, но перенос дробленного материала в долине Бубисцкали, до Шови, зафиксирован почти всеми станциями Национальной сейсмической сети Грузии. Естественно, самые четкие записи у нас есть на сейсмической станции Гари, где были расположены и велоциграф, так и акселерограф», — заявляют в центре, – «На основании совокупного анализа обоих записей мы делаем вывод, что транспортировка в ущелье началась в 14:56 по тбилисскому времени, а интенсивный процесс развития камнеоползня начался в 13:00 по тбилисскому времени».



«В случае существования систем предварительного и раннего оповещения информация появилась бы на 2 часа раньше и можно было бы объявить тревогу», – добавляют в центре.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





