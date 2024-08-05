

За 6 месяцев в Грузии зафиксировано 5985 пожаров

05.08.2024 18:44





В первом полугодии текущего года в Грузии зафиксировано 5985 пожаров. Соответствующую статистику публикует «Грузстат». Жертвами пожаров стал 21 человек и 122 пострадали.



Кроме того, как отмечается в информации, распространенной Национальной службой статистики, огнем уничтожено 253 здания и строения, погибли 10 голов крупного рогатого скота.





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