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За 6 месяцев в Грузии зафиксировано 5985 пожаров
05.08.2024 18:44
В первом полугодии текущего года в Грузии зафиксировано 5985 пожаров. Соответствующую статистику публикует «Грузстат». Жертвами пожаров стал 21 человек и 122 пострадали.
Кроме того, как отмечается в информации, распространенной Национальной службой статистики, огнем уничтожено 253 здания и строения, погибли 10 голов крупного рогатого скота.
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