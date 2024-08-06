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Обвиняемому в уклонении от выплаты налога грозит до 8 лет тюрьмы


06.08.2024   13:16


По данным Следственной службы Минфина, в отношении одного человека возбуждено уголовное дело «по факту умышленного уклонения от уплаты особо крупной суммы налога».

По данным Следственной службы, обвиняемый в целях получения незаконной материальной выгоды в нарушение налогового законодательства систематически неправильно декларировал доходы подконтрольной ему компании и уклонялся от уплаты основного налога в размере 8 810 751 лари.

Расследование ведется по части второй статьи 218 Уголовного кодекса Грузии. которая предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.


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