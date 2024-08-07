

Международная консалтинговая швейцарская компания завершила первый этап исследований в 22 ледниковых долинах Грузии

07.08.2024 12:26





Глава Национального агентства окружающей среды Васил Гедеванишвили, представители соответствующих служб агентства и грузинские специалисты встретились с экспертом Дэниелом Тоблером из международной консалтинговой швейцарской компании GEOTEST AG.



GEOTEST AG — одна из ведущих компаний, имеющая опыт оценки угроз и выдачи профилактических рекомендаций практически во всех странах мира, включая Европу, Южную и Северную Америку, Азию и Южный Кавказ.



В этом году Национальное агентство охраны окружающей среды подписало соглашение с упомянутой компанией, в рамках которого в 22 ледниковых долинах по всей стране будет проведена гляциальная (угроза, исходящая от ледника) и на основе технологии дистанционного зондирования (новейшая технология, предполагающая анализ спутникового материала), очагов опасности, образуемых движением земли, а также выявление зон, содержащих конкретные риски, и последующая установка приоритетов в соответствии с указанным уровнем риска с целью планировать профилактические мероприятия в зонах риска. На данном этапе компания GEOTEST AG завершила первый этап исследований, предусмотренных соглашением, подписанным с Национальным агентством охраны окружающей среды.



«Наряду с полным мониторингом ледников для нас было очень важно изучить трагедию Шови. Мы приложили много усилий для подготовки полного, научно обоснованного заключения. Именно поэтому мы привлекли к процессу швейцарских экспертов. Все процессы были идентифицированы, рассчитаны на основе современных технологий, внедренных в мире, что и является основой вывода агентства. Распространенная в последние дни информация о том, что катастрофа началась на два часа раньше, основана лишь на предположениях, она не основана на результатах исследований, что мы можем рассматривать как попытку ввести общественность в заблуждение», — заявил глава Национального агентства охраны окружающей среды Васил Гедеванишвили.





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