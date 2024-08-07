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Чать Боржоми второй день остается без водоснабжения


07.08.2024   19:50


Часть Боржоми второй день остается без водоснабжения.

По информации Объединенной водопроводной компании Грузии, из-за климатических условий вчера, 6 августа, произошел разлив воды, из-за чего подача была прекращена.

По их данным, к настоящему моменту вода уже спущена в сеть и к концу дня водоснабжение будет восстановлено ​​по всему городу.

По данным компании, во время аварии вода населению подавалась через цистерны.


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