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Чать Боржоми второй день остается без водоснабжения
07.08.2024 19:50
Часть Боржоми второй день остается без водоснабжения.
По информации Объединенной водопроводной компании Грузии, из-за климатических условий вчера, 6 августа, произошел разлив воды, из-за чего подача была прекращена.
По их данным, к настоящему моменту вода уже спущена в сеть и к концу дня водоснабжение будет восстановлено по всему городу.
По данным компании, во время аварии вода населению подавалась через цистерны.
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