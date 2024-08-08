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Стрельба в Батуми – ранены трое
08.08.2024 11:53
Трое молодых людей были ранены в Батуми в результате стрельбы, сообщают СМИ.
Случай произошел вечером 7 августа на улице Качинских возле ресторана. По информации Mtavari, все трое раненых – его сотрудники. Пострадавшими оказались двое мужчин и женщина, все – в возрасте до 25 лет. Их доставили в больницу.
На данный момент другие детали произошедшего неизвестны.
Изначально кадры с места распространило издание Adjara Times. На них видно, как очевидцы оказывают первую помощь раненым и вызывают скорую.
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