

Ветераны сборной Грузии по футболу сыграют с легендами итальянского «Милана»

08.08.2024 15:44





В Тбилиси состоится второй футбольный матч в рамках «Серии легенд». На этот раз ветераны сборной Грузии встретятся с итальянским «Миланом», сообщают в Федерации футбола Грузии (ФФГ).



«Подарок футбольному болельщику. Товарищеский матч состоится между сборной Грузии и легендами «Милана» 21 сентября в 19:00 на стадионе имени Михаила Месхи», - говорится в сообщении ФФГ.



Полный список участников матча пока не объявлен. Согласно опубликованному анонсу, бывший игрок «Милана», а ныне мэр Тбилиси и один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе сыграет за сборную грузинских ветеранов.



Напомним, что первый матч в рамках серии состоялся 7 марта текущего года на стадионе в Батуми. Тогда грузинские ветераны проиграли легендам миланского «Интера» со счетом 0:2.





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