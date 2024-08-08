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В России перестал открываться YouTube
08.08.2024 18:16
В России перестал открываться YouTube. Как пишет Reuters, на фоне растущей критики платформы со стороны российского правительства, в четверг, 8 августа, российский интернет-сайт мониторинга YouTube сообщил о тысячах сбоев.
По сообщениям СМИ, пользователи указывали, что они могут получить доступ к YouTube только через VPN, а это означает, что сайт, скорее всего, заблокирован правительством РФ.
По данным Reuters, их репортеры в России не смогли получить доступ к YouTube. По их словам, сайт пока доступен через некоторые мобильные устройства.
«Скорость загрузки YouTube значительно замедлилась в последние недели, в чем российские законодатели обвиняют владельца YouTube Alphabet (GOOGL.O)», — пишет Reuters.
Как пишет издание «Медуза», возможно, российские власти перешли от «замедления» видеохостинга к его блокировке.
«Даже если это кратковременное отключение, объясняемое «техническим сбоем», ситуация с YouTube становится все более тревожной», — пишет «Медуза».
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