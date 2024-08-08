Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В России перестал открываться YouTube


08.08.2024   18:16


В России перестал открываться YouTube. Как пишет Reuters, на фоне растущей критики платформы со стороны российского правительства, в четверг, 8 августа, российский интернет-сайт мониторинга YouTube сообщил о тысячах сбоев.

По сообщениям СМИ, пользователи указывали, что они могут получить доступ к YouTube только через VPN, а это означает, что сайт, скорее всего, заблокирован правительством РФ.

По данным Reuters, их репортеры в России не смогли получить доступ к YouTube. По их словам, сайт пока доступен через некоторые мобильные устройства.

«Скорость загрузки YouTube значительно замедлилась в последние недели, в чем российские законодатели обвиняют владельца YouTube Alphabet (GOOGL.O)», — пишет Reuters.

Как пишет издание «Медуза», возможно, российские власти перешли от «замедления» видеохостинга к его блокировке.

«Даже если это кратковременное отключение, объясняемое «техническим сбоем», ситуация с YouTube становится все более тревожной», — пишет «Медуза».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна