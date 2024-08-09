

За 11 месяцев выявлено 6683 правонарушений в связи с несоответствием установленным нормам выхлопов

09.08.2024 17:13





За 11 месяцев выявлено 6683 правонарушений в связи с несоответствием установленным нормам выхлопов. Информацию распространяет Департамент надзора за охраной окружающей среды.



По их данным, департамент осуществляет ряд мероприятий в направлении улучшения качества атмосферного воздуха. Регулярно проводятся проверки качества топлива на автозаправочных станциях с целью минимизировать использование некондиционного топлива, что, в свою очередь, значительно сокращает выбросы вредных веществ в атмосферный воздух. Кроме того, в 4 крупных городах Грузии – Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми с 4 сентября 2023 года ведется контроль выхлопов передвигающихся автотранспортных средств.



С момента вступления закона в силу по 4 августа 2024 года сотрудниками Департамента за несоответствие установленным нормам выхлопов автотранспортных средств оштрафовано всего 6683 юридических и физических лиц.



Больше всего - 3177 нарушений зафиксировано в Тбилиси, 1330 - в Кутаиси, 1145 - в Батуми, 1031 - в городе Рустави.



Из 6683 нарушителей, оштрафованных сотрудниками Департамента надзора за охраной окружающей среды, 5832 – физические лица, 851 – юридические лица.



В отношении водителей легковых автомобилей оформлено 4142 штрафных квитанции, водителям микроавтобусов – 2256, грузовых автомобилей – 277, автобусов – 8.



В случае физического лица размер штрафа за несоответствие нормам, установленным законодательством по выхлопам автотранспортных средств, составляет 100 лари в первый раз, 300 лари во второй раз и 600 лари в третий раз. В случае юридического лица штраф составляет 500, 1500 и 3000 лари. Если штраф будет уплачен в течение 10 дней, объем штрафа за правонарушение будет уменьшен на 20%.



Проверить штрафы можно на сайте департамента: www.des.gov.ge. оплатить штраф можно через сайт МВД www.videos.police.ge.





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