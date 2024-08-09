

В Батуми планируется разрушить «Башню Чачи»

09.08.2024 19:21





ООО «Ривьера» представила мэрии Батуми ​​концепция площади, прилегающей к Башне Чачи. Этот вопрос поднял руководитель службы городского развития и городской политики мэрии Батуми Георгий Цанаценишвили. По его словам, так называемая Башня Чачи будет снесена.



«Башня Чачи» построена в 2012 году. Его главный купол имеет высоту 25 метров, а остальные 4 купола – по 5 метров. Башню окружают четыре фонтана. На каждом из них установлен кран для чачи, из которого чача в определенные часы вытекала посредством специального сенсорного устройства.



Тогда на строительство «Башни Чачи» из бюджета мэрии Батуми было потрачено 810 055 лари.



Согласно постановлению горсовета от 9 августа 2024 года, в пределы концепции сквера входит так называемый район «Бурун-Табье», который расположен между причалом и улицей Гогебашвили с одной стороны, а с другой стороны между бульваром и «Башней Чача».



В непосредственной близости от территории проекта также расположены исторический Батумский маяк и «Колесо обозрения», а также неподалеку расположена «Алфавитная башня».



Согласно детальному плану застройки, «в рамках проекта должно произойти развитие арендованной у Аджарской Автономной Республики территории, благоустройство приморской парковой зоны и развитие яхт-клуба».



В целях планировки уточняется, что в территорию проекта входит место, где расположена «Башня с фонтаном Чачи», и эта территория нефункциональна в рамках плана регулирования, и нуждается в разумном планировании и развитии.





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