|
|
|
В Батуми планируется разрушить «Башню Чачи»
09.08.2024 19:21
ООО «Ривьера» представила мэрии Батуми концепция площади, прилегающей к Башне Чачи. Этот вопрос поднял руководитель службы городского развития и городской политики мэрии Батуми Георгий Цанаценишвили. По его словам, так называемая Башня Чачи будет снесена.
«Башня Чачи» построена в 2012 году. Его главный купол имеет высоту 25 метров, а остальные 4 купола – по 5 метров. Башню окружают четыре фонтана. На каждом из них установлен кран для чачи, из которого чача в определенные часы вытекала посредством специального сенсорного устройства.
Тогда на строительство «Башни Чачи» из бюджета мэрии Батуми было потрачено 810 055 лари.
Согласно постановлению горсовета от 9 августа 2024 года, в пределы концепции сквера входит так называемый район «Бурун-Табье», который расположен между причалом и улицей Гогебашвили с одной стороны, а с другой стороны между бульваром и «Башней Чача».
В непосредственной близости от территории проекта также расположены исторический Батумский маяк и «Колесо обозрения», а также неподалеку расположена «Алфавитная башня».
Согласно детальному плану застройки, «в рамках проекта должно произойти развитие арендованной у Аджарской Автономной Республики территории, благоустройство приморской парковой зоны и развитие яхт-клуба».
В целях планировки уточняется, что в территорию проекта входит место, где расположена «Башня с фонтаном Чачи», и эта территория нефункциональна в рамках плана регулирования, и нуждается в разумном планировании и развитии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна