

Люксовые авто более чем на $1 млн «потерялись» в России при транзите в Беларусь из Грузии

09.08.2024 21:29





В Минеральных Водах за нарушение таможенного транзита задержаны десять новых легковых премиум-автомобилей. Общая их стоимость составила 100 млн росс. рублей (в перерасчёте примерно 1,15 млн долларов).



В партии были авто марок BMW, Porsche, Toyota, Mercedes, Lexus и Volkswagen. Таможенники установили, что транспортные средства ввезли из Грузии через «Верхний Ларс», где их поместили под процедуру таможенного транзита, указав Беларусь пунктом назначения. Однако после пересечения границы без разрешения таможни иномарки погрузили на автовозы и передали под управление не указанных в документах водителей.



В отношении девяти перевозчиков-нарушителей возбудили десять административных дел за передачу товаров без разрешения таможенного органа и недоставку документов на них.



Также решается вопрос о возбуждении ещё десяти «административок» за грузовые перевозки товаров, находящихся под таможенным контролем, без разрешения или уведомления таможенного органа.





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