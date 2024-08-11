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Альпинист погиб от удара молнии на вершине Шхелда
11.08.2024 14:12
По данным Службы управления чрезвычайными ситуациями, один из альпинистов на вершине Шхелда в Сванети предположительно погиб от молнии. Трое альпинистов эвакуированы вертолетом.
По их словам, поиски тела погибшего альпиниста ведутся в интенсивном режиме.
"Пожарные-спасатели Службы управления чрезвычайными ситуациями Министерства внутренних дел Грузии доставили трех альпинистов в Местия целыми и невредимыми с помощью вертолета пограничной полиции.
По словам альпинистов, один из людей, находившихся на вершине, вероятно, погиб в результате грозы. Из-за ухудшения погодных условий оставшиеся три человека не могли самостоятельно передвигаться, и была вызвана спасательная группа."
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