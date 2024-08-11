

Альпинист погиб от удара молнии на вершине Шхелда

11.08.2024 14:12





По данным Службы управления чрезвычайными ситуациями, один из альпинистов на вершине Шхелда в Сванети предположительно погиб от молнии. Трое альпинистов эвакуированы вертолетом.



По их словам, поиски тела погибшего альпиниста ведутся в интенсивном режиме.



"Пожарные-спасатели Службы управления чрезвычайными ситуациями Министерства внутренних дел Грузии доставили трех альпинистов в Местия целыми и невредимыми с помощью вертолета пограничной полиции.

По словам альпинистов, один из людей, находившихся на вершине, вероятно, погиб в результате грозы. Из-за ухудшения погодных условий оставшиеся три человека не могли самостоятельно передвигаться, и была вызвана спасательная группа."





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