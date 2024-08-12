

Пешеходный мост у Дома Юстиции будет демонтирован

12.08.2024 12:59





Мост будут разбирать в ночное время с 12 по 15 августа, сообщили в мэрии Тбилиси.



Органичения движения. В связи с демонтажом моста в районе Дома Юстиции временно ограничат движение транспорта.



С 12 по 15 августа с 00:00 до 05:00 будет перекрыта дорога на правом берегу Мтквари (Куры) — от моста Галактиони в сторону моста Бараташвили.



Контекст. О планах демонтировать пешеходный мост у Дома юстиции 21 марта на заседании тбилисского муниципалитета заявил Каха Каладзе. Мэр заявил, что мост находится в плохом состоянии и на его восстановление потребуется несколько миллионов лари.





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