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Пешеходный мост у Дома Юстиции будет демонтирован
12.08.2024 12:59
Мост будут разбирать в ночное время с 12 по 15 августа, сообщили в мэрии Тбилиси.
Органичения движения. В связи с демонтажом моста в районе Дома Юстиции временно ограничат движение транспорта.
С 12 по 15 августа с 00:00 до 05:00 будет перекрыта дорога на правом берегу Мтквари (Куры) — от моста Галактиони в сторону моста Бараташвили.
Контекст. О планах демонтировать пешеходный мост у Дома юстиции 21 марта на заседании тбилисского муниципалитета заявил Каха Каладзе. Мэр заявил, что мост находится в плохом состоянии и на его восстановление потребуется несколько миллионов лари.
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