

Открыт новый Рикотский туннель длиной 1800 метров

12.08.2024 15:56





«Завершено строительство нового, очень важного Рикотского туннеля, соединяющего восток и запад. Соответственно, сегодня будет переключено транспортное движение в указанном тоннеле», — заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе во время осмотра нового тоннеля.



По данным ведомства, на участке Рикотского перевал автодороги Восток-Запад, параллельном историческому Рикотскому тоннелю, завершено строительство нового тоннеля длиной 1800 метров, и с сегодняшнего дня открыто движение. Новый туннель длиной 1800 м является самым длинным из существующих и строящихся туннелей на дороге через Рикотский перевал.



По данным ведомства, на данный момент автомобильный транспорт уже использует 36 км новой скоростной автомагистрали Рикоти, которая включает 77 мостов и 43 туннеля. Всего на Рикотском перевале строится 52-километровая 4-полосная скоростная автомагистраль, 51 туннель и 97 мостов. Уже построено 50 тоннелей из 51 тоннеля и 89 мостов из 97. В строительстве новой дорогы учтены все современные стандарты безопасности дорожного движения, в том числе система освещения.





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