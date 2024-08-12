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Обильные осадки создали проблемы в Цаленджиха


12.08.2024   20:55


Обильные осадки создали проблемы в муниципалитете Цаленджиха. В городе Джвари, а также в селах Сачино и Чквалери были затоплены первые этажи жилых домов, сельскохозяйственные поля, повреждены внутренние дороги сел.

На проблемных участках присутствуют соответствующие службы мэрии.

Создана комиссия по оценке ущерба.


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