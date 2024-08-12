

Обильные осадки создали проблемы в Цаленджиха

12.08.2024 20:55





Обильные осадки создали проблемы в муниципалитете Цаленджиха. В городе Джвари, а также в селах Сачино и Чквалери были затоплены первые этажи жилых домов, сельскохозяйственные поля, повреждены внутренние дороги сел.



На проблемных участках присутствуют соответствующие службы мэрии.



Создана комиссия по оценке ущерба.





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