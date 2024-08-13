

Двое детей погибли в результате пожара в Зугдиди

13.08.2024 12:02





Двое детей до 10-ти лет погибли в результате пожара в Зугдиди.



По данным Спасательной службы, пожар возник в жилом корпусе.



Точная причина возгорания на данном этапе неизвестна.



В доме находились четверо несовершеннолетних. Двоим из них удалось выбраться из дома, в настоящее время они находятся в больнице.







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