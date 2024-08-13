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Двое детей погибли в результате пожара в Зугдиди


13.08.2024   12:02


Двое детей до 10-ти лет погибли в результате пожара в Зугдиди.

По данным Спасательной службы, пожар возник в жилом корпусе.

Точная причина возгорания на данном этапе неизвестна.

В доме находились четверо несовершеннолетних. Двоим из них удалось выбраться из дома, в настоящее время они находятся в больнице.


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