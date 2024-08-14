

Движение транспорта в Девдоракском тоннеле будет временно ограничено

14.08.2024 11:16





По информации Департамента автомобильных дорог Грузии, движение в Девдоракском тоннеле 15-17 августа будет временно ограничено в связи с профилактическими работами.



По данным ведомства, в целях проведения профилактических работ 15, 16 и 17 августа с 10:00 до 19:00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств.



Департамент автомобильных дорог сообщает, что во время закрытия автодорожного туннеля движение будет перенаправлено на объездную дорогу Девдоракского туннеля.





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