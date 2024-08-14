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В реке Храми в Болниси нашли тело пропавшего несовершеннолетнего


14.08.2024   11:37


В реке Храми в Болниси найдено тело пропавшего несовершеннолетнего. Информацию подтверждают в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

По имеющейся информации, 17-летний юноша пропал вчера. Он вошел реку вместе с другими молодыми людьми.


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