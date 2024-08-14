

Движение с востока на запад Грузии временно будет осуществляться по старой дороге

14.08.2024 12:27





По информации Департамента автодорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, строительство участка Шорапани-Аргвета высокоскоростной магистрали Восток-Запад находится на стадии завершения.



Для соединения открытого 27-километрового участка скоростной дороги Рикоти с объездной дорогой Зестафони и бесперебойного выполнения работ, с 15 августа необходимо временно перевести движение на старую дорогу 18-километрового участка Рикоти.



В частности, транспортные средства, движущиеся с востока на запад, будут двигаться от узла Борити до села Цева по старой дороге Рикоти, а транспортные средства, движущиеся с запада на восток, будут двигаться по новой магистрали Рикоти.



Работы по соединению новых участков дороги будут завершены поэтапно в сентябре, после чего транспорт будет использовать уже 42 км новой скоростной магистрали Рикоти.



Новая дорога Шорапани-Аргвета, как и все участки главной дороги, значительно повысит уровень безопасности дорожного движения и обеспечит комфортное и плавное передвижение транспорта.



Строительство магистральной дороги на участке Шорапани-Аргвета ведется при поддержке Азиатского банка развития (АБР).







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