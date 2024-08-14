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В Батуми произошло ДТП с участием трех автомобилей
14.08.2024 12:44
14 августа, в Батуми, на пересечении улиц Пиросмани и Шартава произошло ДТП с участием трех автомобилей.
Авария произошла на пешеходном переходе, одна машина выехала на тротуар и столкнулась со строительным ограждением.
По словам присутствовавших на месте правоохранителей, в ДТП никто не пострадал.
По информации Службы скорой медицинской помощи, звонков в связи с данным происшествием к ним не поступало.
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