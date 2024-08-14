Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Батуми произошло ДТП с участием трех автомобилей


14.08.2024   12:44


14 августа, в Батуми, на пересечении улиц Пиросмани и Шартава произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Авария произошла на пешеходном переходе, одна машина выехала на тротуар и столкнулась со строительным ограждением.

По словам присутствовавших на месте правоохранителей, в ДТП никто не пострадал.

По информации Службы скорой медицинской помощи, звонков в связи с данным происшествием к ним не поступало.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна