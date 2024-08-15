

В Национальной галерее Грузии обнаружены клопы

15.08.2024 15:57





Насекомых выявили 12 августа, после окончания одной из временных выставок. Галерею уже закрыли на дезинфекцию, сказали, что на несколько дней.



В администрации Национального музея (ему принадлежит галерея) говорят, что санитарные работы уже проведены и произведениям ничего не угрожает. Однако специалисты, работающие в сфере культуры, считают произошедшее довольно тревожным фактом.



По их оценке, это хорошо показывает политику не только руководства галереи, но и Министерства культуры в отношении коллекций и произведений государственного значения.



Заявление о клопах в галерее было сделано в Национальным музеем только после того, как информация распространилась в СМИ.



— «Разъясняем общественности, что насекомые были обнаружены на нескольких экспонатах, привезенных извне [Грузии] во время временной экспозиции в Национальной галерее имени Дмитрия Шеварднадзе. Администрация галереи немедленно приняла соответствующие меры – работы были вывезены из выставочного пространства и проведена санитарная уборка.



Поэтому произведениям искусства, представленным в выставочных залах и хранилищах, в том числе работам Нико Пиросмани, ничего не угрожает», — говорится в сообщении музея.



Согласно протоколу, прежде чем произведение искусства будет доставлено в галерею, его должен осмотреть реставратор, чтобы избежать риска загрязнения или повреждения пространства.







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