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Движение на одном из участков Кахетинского шоссе будет ограничено в течение 10 дней
15.08.2024 17:52
15 августа с 23:00 в течение десяти дней на мосту возле улицы Джавахети движение транспорта, въезжающего в город, будет частично ограничено.
Информацию об этом распространяет мэрия Тбилиси и поясняет, что ограничение связано с инфраструктурными работами.
«Начинается восстановление деформационных швов моста, находящегося на Кахетинском шоссе, близ улицы Джавахети в Самгорском районе.
В связи с запланированными работами 15 августа с 23:00, в течение десяти дней на мосту возле улицы Джавахети будет частично ограничено движение транспорта, въезжающего в город.
Следует отметить, что схема движения в период ограничения не изменится.
Мэрия Тбилиси приносит извинения за неудобства», - говорится в информации.
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