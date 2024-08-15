

Движение на одном из участков Кахетинского шоссе будет ограничено в течение 10 дней

15.08.2024 17:52





15 августа с 23:00 в течение десяти дней на мосту возле улицы Джавахети движение транспорта, въезжающего в город, будет частично ограничено.



Информацию об этом распространяет мэрия Тбилиси и поясняет, что ограничение связано с инфраструктурными работами.



«Начинается восстановление деформационных швов моста, находящегося на Кахетинском шоссе, близ улицы Джавахети в Самгорском районе.



В связи с запланированными работами 15 августа с 23:00, в течение десяти дней на мосту возле улицы Джавахети будет частично ограничено движение транспорта, въезжающего в город.



Следует отметить, что схема движения в период ограничения не изменится.



Мэрия Тбилиси приносит извинения за неудобства», - говорится в информации.





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