

Массовое отравление заключенных произошло в тюрьме в Кутаиси

16.08.2024 13:27





Массовое отравление заключенных произошло в тюрьме №2 города Кутаиси. Информацию об этом подтвердили в пенитенциарной службе Минюста Грузии.



«Жалобы, выявленные 13 августа текущего года у осужденных пенитенциарного учреждения №2, соответствуют симптомам возможной энтеровирусной инфекции», — говорится в заявлении ведомства.



Во избежание осложнений часть заключенных перевели в гражданские клиники. Их состояние врачи оценили, как стабильное и удовлетворительное. Осужденных должны вернуть в тюрьму после оказания соответствующей медицинской помощи и проведения исследований.



По данным адвоката Софы Бондаренко, отравились до 200 человек. Врачи сообщили юристам, что во всех случаях причиной болезни была кишечная инфекция.



«Насколько мне известно, это было вызвано пищевыми продуктами», — уточнила адвокат Дали Сулаквелидзе в беседе с Mtavari.



Как передает телеканал, разбирательства по факту в колонии продолжаются.



Источник: Новости - Грузия

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