

Близ станции метро «Ахметели» горит крыша торгового центра

16.08.2024 19:01





Близ станции тбилисского метро «Ахметели» пожар. По имеющейся информации, горит крыша торгового центра «Мариам».



Как сообщили «IPN» в Службе по чрезвычайным ситуациям, на месте мобилизована пожарно-спасательная служба, идет процесс тушения пожара.



В ведомстве отмечают, что информации о пострадавших нет.





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