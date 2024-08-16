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Близ станции метро «Ахметели» горит крыша торгового центра
16.08.2024 19:01
Близ станции тбилисского метро «Ахметели» пожар. По имеющейся информации, горит крыша торгового центра «Мариам».
Как сообщили «IPN» в Службе по чрезвычайным ситуациям, на месте мобилизована пожарно-спасательная служба, идет процесс тушения пожара.
В ведомстве отмечают, что информации о пострадавших нет.
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