

Население уже пользуется 36 км новой высокоскоростной магистральной дороги Рикоти

16.08.2024 19:02





Население уже пользуется 36 км новой высокоскоростной автомагистрали Рикоти, включающей 77 мостов и 43 туннеля.



Как отмечается в информации, распространенной на странице правительства Грузии в Facebook, всего на перевале строится четырехполосная скоростная автомагистраль длиной 52 км, 51 туннель и 97 мостов.



«Уже построено 50 тоннелей из 51 тоннеля и 89 мостов из 97 мостов Рикоти. Новая дорога учитывает все современные стандарты безопасности дорожного движения», — говорится в информации правительства.





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