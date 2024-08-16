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Население уже пользуется 36 км новой высокоскоростной магистральной дороги Рикоти
16.08.2024 19:02
Население уже пользуется 36 км новой высокоскоростной автомагистрали Рикоти, включающей 77 мостов и 43 туннеля.
Как отмечается в информации, распространенной на странице правительства Грузии в Facebook, всего на перевале строится четырехполосная скоростная автомагистраль длиной 52 км, 51 туннель и 97 мостов.
«Уже построено 50 тоннелей из 51 тоннеля и 89 мостов из 97 мостов Рикоти. Новая дорога учитывает все современные стандарты безопасности дорожного движения», — говорится в информации правительства.
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