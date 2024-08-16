

Пожар в торговом центре близ станции метро «Ахметели» ликвидирован

16.08.2024 19:38





Пожар, возникший на крыше торгового центра «Мариам» близ станции метро «Ахметели» в Тбилиси, ликвидирован. Об этом «IPN» заявили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.



По их сообщению, в результате пожара, возникшего в торговом центре, никто не пострадал.



Пока причины пожара неизвестны.





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