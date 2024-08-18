

Жертвами ДТП в Самтредиа стали два человека

18.08.2024 22:25





Жертвами дорожно-транспортного происшествия в Самтредиа стали два человека. По имеющейся информации, друг с другом столкнулись грузовик и легковой автомобили.



Как сообщили «IPN» в МВД Грузии, расследование в связи со случившимся начато по 6-й части статьи 276 УК Грузии, которая подразумевает нарушение безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека.





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