

Подсанкционного экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе заметили в Тбилиси

18.08.2024 22:36





Предположительно, санкционированного Вашингтоном экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе заметили в Тбилиси, у резиденции президента Грузии — дворца Орбелиани. Об этом сообщает источник SOVA.



Последнее сообщение об Отаре Парцхаладзе, одном из представителей ближайшего окружения олигарха Бидзины Иванишвили, связано с информацией о том, что в его доме «пропало» 15 единиц оружия. Это случилось именно тогда, когда Парцхаладзе намеревался бежать из страны. Информация об исчезновении оружия была предоставлена полиции Цкнети сыном бывшего прокурора — Андрией Парцхаладзе. СМИ утверждали, что оружие было оформлено как утерянное и его «списали».



Сообщалось, что это был сговор: сын Парцхаладзе прибыл в полицию Цкнети, встретился с теперь уже бывшим начальником Дмитрием Квачрелишвили и официально подписал версию о том, что якобы уборщица посчитала оружие Парцхаладзе мусором и выбросила 15 (!) единиц оружия.



Кроме того, одно из последних упоминаний о Парцхаладзе — это комментарий главы СГБ Грузии. В июне Григол Лилуашвили заявил, что экс-генпрокурору Отару Парцхаладзе, который находится под санкциями США, не может быть предъявлено обвинение в шпионаже из-за «какого-то чиновника» в Белом доме.



«Чтобы расследовать такое серьезное преступление, предъявить обвинение человеку, требуется высочайший уровень стандартов. Если у вас нет этого стандарта или если у вас нет набора доказательств, очень трудно пойти по этому пути, обвинить Парцхаладзе или любого другого человека в шпионаже, основываясь на устной информации какого-либо чиновника Белого дома. Это невероятно», — сказал Лилуашвили.



А в декабре 2023 года бывшего генпрокурора застали на территории Тбилисского международного аэропорта. Журналисты выяснили, что время его выхода из международного аэропорта столицы совпало со временем вылета авиакомпании Azimuth из РФ — в 16 часов. Тогда Парцхаладзе покинул территорию аэропорта примерно через 30 минут.



Напомним, 14 сентября 2023 года США ввели санкции против бывшего генпрокурора Грузии. По информации Госдепа США, Отар Парцхаладзе работал с ФСБ (Федеральная служба безопасности) РФ агентом с целью повлиять на грузинское общество и политику в пользу России.



17 октября президент Грузии лишила экс-чиновника гражданства Грузии.



В 2013 году в Грузии Отар Парцхаладзе занимал должность главного прокурора: его назначили на эту должность 7 ноября, а в отставку он подал 30 декабря того же года.



В сентябре 2023 года США ввели санкции против более чем 150 предприятий и частных лиц из России, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Грузии.



Источник: SOVA

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