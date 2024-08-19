

Дорожное движение у Дома юстиции будет временно ограничено

19.08.2024 23:36





Дорожное движение у Дома юстиции в ночное время будет временно ограничено, - информацию об этом распространяет мэрия Тбилиси.



Как говорится в сообщении, ограничение будет действовать с 00:00 до 05:00 20 августа, дорога будет перекрыта в обоих направлениях.



«В связи с демонтажем пешеходного моста перед Домом юстиции движение транспорта на правой набережной Куры будет временно ограничено.



Ограничение будет действовать на территории у Дома юстиции с 00:00 до 05:00 20 августа. Дорога будет перекрыта в обоих направлениях.



Мэрия Тбилиси приносит извинения за дискомфорт», - говорится в информации.





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