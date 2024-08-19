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Дорожное движение у Дома юстиции будет временно ограничено


19.08.2024   23:36


Дорожное движение у Дома юстиции в ночное время будет временно ограничено, - информацию об этом распространяет мэрия Тбилиси.

Как говорится в сообщении, ограничение будет действовать с 00:00 до 05:00 20 августа, дорога будет перекрыта в обоих направлениях.

«В связи с демонтажем пешеходного моста перед Домом юстиции движение транспорта на правой набережной Куры будет временно ограничено.

Ограничение будет действовать на территории у Дома юстиции с 00:00 до 05:00 20 августа. Дорога будет перекрыта в обоих направлениях.

Мэрия Тбилиси приносит извинения за дискомфорт», - говорится в информации.


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