

На ТПП Грузии изъяли 32,250 пачек незадекларированных сигарет

20.08.2024 16:11





По данным Службы доходов, с 25 июля по 14 августа 2024 года на таможенно-пропускных пунктах (ТПП) «Сарпи», «Лагодехи», «Казбеги» и «Садахло» были предотвращены попытки незаконного ввоза незадекларированных сигарет.



Как указано в сообщении ведомства, в результате детального досмотра транспортных средств и личного багажа граждан разных стран, было обнаружено в общей сложности 32 250 пачек незадекларированных сигарет.



В соответствии с частью 3 статьи 168 Таможенного кодекса Грузии незадекларированные сигареты были конфискованы, а нарушители оштрафованы на 1000 лари.



В соответствии со статьей 168 части 31 Таможенного кодекса Грузии четверо правонарушителей были оштрафованы на сумму 3000 лари, поскольку данное нарушение было совершено ими неоднократно.



По данным ведомства, материалы дела одного гражданина Грузии, нарушившего закон, переданы в Следственную службу Минфина Грузии для дальнейшего реагирования.





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