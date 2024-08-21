

Завершена реабилитация подъездной дороги к Бахмаро протяженностью 18 км

21.08.2024 11:11





Департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии завершил в Гурии реабилитацию 18-километрового участка автодороги внутригосударственного значения, соединяющей Чохатаури с Бахмаро.



Информацию об этом распространяет Департамент автомобильных дорог.



«На подъездной дороге к курорту Бахмаро устроено новое асфальтобетонное покрытие и искусственные конструкции – водопроницаемые металлические трубы, железобетонные и габионные подпорные стены и т.д. В целях повышения безопасности дорожного движения дорога окаймлена фигурными металлическими ограждениями, проезжая часть обозначена, установлены дорожные знаки, проведены работы по горизонтальной разметке. Благодаря наладке дорожной инфраструктуры на реабилитационных участках движение транспорта стало безопасным и комфортным. Время в пути также сократилось. На реабилитационные работы из государственного бюджета было выделено 19,2 млн лари», — говорится в информации Департамента автомобильных дорог.





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