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Качество воды Черного моря в пределах нормы по всему периметру побережья Грузии - Агентство
23.08.2024 11:00
По информации Национального агентства окружающей среды, согласно проведенным лабораторным исследованиям, качество воды Черного моря находится в пределах нормы по всему периметру побережья.
По их же сообщению, ведомство осуществляет мониторинг качества воды Черного моря непрерывно, каждый месяц, в 12 точках.
«Исследования проб, взятых из Черного моря, проводятся в аккредитованной лаборатории анализа атмосферного воздуха, воды и почвы Национального агентства окружающей среды. Лаборатория оснащена высокоточным аналитическим оборудованием и полностью соответствует современным требованиям и стандартам.
Следует отметить, что в соответствии с Рамочной директивой морской стратегии ЕС, Национальное агентство окружающей среды активно работает над усовершенствованием системы мониторинга. На данном этапе ведутся работы по внедрению новых методов анализа параметров, - говорится в информации.
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